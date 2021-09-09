Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании «Базовый элемент», призвал мир изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения — это путь к равновесию, заявил бизнесмен в ходе Столыпинского форума в Москве в четверг.

«Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия», — сказал миллиардер.

Миру стоит двигаться в сторону «быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно, с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления», — заключил Дерипаска.