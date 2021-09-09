Рубль в августе укрепился к доллару, евро и корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — августе 2021 года» .

По номинальному курсу рубль в августе укрепился к доллару по сравнению с июлем этого года на 0,4%, по реальному — на 0,1%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару на 0,6% по номинальному курсу и на такое же значение, на 0,6%, по оценочным данным, по реальному.

В январе — августе 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 5,6% по номинальному курсу и на 3,9% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в августе текущего года составил 73,59 рубля против 73,92 рубля в июле. Средний курс с начала текущего года — 74,14 рубля за доллар.

Укрепление рубля к евро в августе по отношению к предыдущему месяцу составило 0,9% по номинальному курсу, 0,5% — по реальному. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 4% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 5,3%.

В январе — августе 2021 года курс рубля к евро снизился на 12,1% в годовом выражении по номинальному курсу и на 8,5% по реальному.

Средний номинальный курс евро в августе 2021-го составлял 86,63 рубля против 87,38 рубля в июле. Средний номинальный курс за восемь месяцев с начала текущего года — 88,9 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос в августе по сравнению с июлем этого года на 0,5%, реальный, по оценке, — на 0,2%. По сравнению с декабрем 2020 года укрепление рубля составило 2,6% и 3,7% соответственно. Ослабление в январе — июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равнялось 8,8% по номинальному курсу и оценивается в 6,4% по реальному.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.