Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста экономики еврозоны до 5% в текущем году. В предыдущем, июньском, прогнозе ожидался рост реального ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,7% в 2022-м и 2,1% в 2023-м.

«Новый прогноз предполагает рост реального ВВП на 5% в 2021 году, на 4,6% в 2022 году и на 2,1% в 2023 году», — сказала глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания совета управляющих банком.

ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне в текущем году до 2,2%. В предыдущем июньском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 1,9% в текущем году, 1,5% — в 2022-м и 1,4% — в 2023-м.