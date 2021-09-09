Российский миллиардер Олег Дерипаска объяснил прогноз роста ВВП России в 3% тем, что на больший рост Минфину России потребуются дополнительные деньги и займы, что разгонит ставки по коммерческим займам. Об этом он заявил на Столыпинском форуме в Москве в четверг.

«Если вы посмотрите на их программные документы — это рост 3%. И мы понимаем, что у них ресурса на 3%. Все ресурсы федерального бюджета, если их мобилизовать, это примерно 2—2,5 триллиона рублей», — сказал Дерипаска, добавив, что «все остальное — это очень дорого». «И любой выход Минфина на рынки — это, соответственно, удорожание ресурсов для частного сектора», — считает миллиардер.

Согласно закону о федеральном бюджете РФ, его доходы в 2021 году прогнозируются в 18,765 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн, чистое привлечение от внутренних займов (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) Минфин закладывал в 2,7 трлн.

«Я хочу сказать, у нас хорошее правительство — ответственные технократы, много порядка навели. Многие вещи не видны, но по взаимодействию с компаниями, Государственной думой их скорость принятия решения серьезно повысилась», — уточнил бизнесмен.

«Центральный банк отказывается объявлять политику количественного смягчения в какой-либо форме, и мы понимаем, какой эффект на выход ОФЗ или рынок каких-либо других бумаг», — добавил Дерипаска.

Программы «количественного смягчения» являются инструментом денежно-кредитной политики ряда стран, когда Центробанк, не имея возможности использовать традиционные инструменты, для стимулирования экономики выкупает финансовые активы с рынка. Российский ЦБ, как не раз говорила его глава Эльвира Набиуллина, такую политику, в отличие от, например, США, проводить не планирует. Банк России для борьбы с инфляцией в 2021 году поднял ключевую ставку на 2,25 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, в пятницу на этой неделе ЦБ поднимет ее еще на 0,25 пункта.