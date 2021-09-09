Восстановление экономики в еврозоне активизируется, констатировала глава ЕЦБ Кристин Лагард.

«Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны набирает обороты», — сказала она на пресс-конференции после заседания совета управляющих банка.

Она подтвердила, что производство в регионе, как ожидается, к концу превысит уровень, зафиксированный до пандемии коронавируса. Бизнес в еврозоне почти полностью открылся после локдаунов, что дает возможность потребителям больше тратить, а компаниям — производить.

«Экономика почти открылась, однако штамм «дельта» может замедлить полное ее открытие», — сказал глава ЕЦБ. Распространение этого штамма пока не потребовало введения новых жестких ограничений в еврозоне, но он может замедлить полное восстановление деятельности в регионе, добавила она.