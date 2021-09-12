Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Экспобанк предлагает клиентам новую кредитную карту «Выгода до 118 дней». Комиссия за ее выпуск не взимается. Обслуживание будет бесплатным при покупках по карте от 15 тыс. рублей в месяц, в ином случае — 199 рублей в месяц. По карте предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 118 дней. По истечении льготного периода ставка по операциям покупок будет равна 19,9—27,9% годовых, 34,9% годовых — по операциям снятия наличных и иным. Максимальный размер лимита для новых клиентов — 300 тыс. рублей. Комиссия за снятие наличных в устройствах банка — 3,9% от суммы снятия плюс 390 рублей. Кроме того, банк запустил «Цифровую карту» — карту без физического носителя с бесплатным выпуском и обслуживанием, 5% на остаток и кэшбэком.

Росбанк запустил акцию для новых клиентов, оформивших дебетовые и кредитные карты Visa. Они смогут по 30 ноября 2021 года получить кэшбэк в размере 20% за покупки у компаний-партнеров: в сети гипермаркетов «Лента», «Самбери» и «Броско маркет», интернет-магазине Ozon, сервисе доставки еды Delivery Club, аптеках «36,6», «Горздрав». Максимальная сумма кэшбэка за покупки у каждого партнера — 3 тыс. рублей в месяц. Выплата кэшбэка осуществляется до конца календарного месяца, следующего за отчетным. Кэшбэк учитывается по каждому партнеру отдельно.



Банк «Зенит» и платежная система Mastercard до 30 сентября 2021 года включительно проводят акцию «Мастеркард-КХЛ. Семейный поход на хоккей». Клиенты могут выиграть по четыре билета на один из матчей Континентальной хоккейной лиги, совершив покупки по карте Mastercard от банка «Зенит»: на сумму не менее 20 тыс. рублей — для жителей Московского региона, не менее 15 тыс. — для жителей Санкт-Петербурга, не менее 10 тыс. — для жителей Республики Татарстан. Также держатели «Карты привилегий Mastercard» от банка «Зенит» получат до 5% бонусами за оплату в кафе, аптеках и спортмагазинах, 1% — за любые другие покупки. На остаток по счету накапливаются до 5% годовых. По кобренд-карте «Клуб чемпионов» возвращаются бонусы до 15% при оплате топлива и товаров на АЗС «Татнефть», 5% — за покупки на других заправках, платных дорогах, за услуги паркингов и автомоек и 1% — за остальные покупки.

Банк «Восточный» предлагает держателям кредитных карт погасить долг по карте в рассрочку на восемь месяцев и без процентов. 11 октября дебетовые и кредитные карты банка «Восточный» перейдут на обслуживание в Совкомбанк на условиях карты «Халва»: это беспроцентная рассрочка на любые покупки в 239 тыс. магазинов-партнеров, начисление кэшбэка за покупки собственными средствами и в рассрочку, выплата процентов на остаток средств по карте.

СберБанк расширил возможности переводов с бизнес-карт: стали доступными переводы на карты других банков по номеру карты, а переводы внутри «Сбера» возможны в мобильном приложении «СберБизнес» по номеру телефона. Еще одно важное нововведение — запуск ERP-переводов, которые можно осуществлять внутри учетных систем клиентов, например 1C. При любом способе перевода зачисление средств на карту получателя происходит моментально.

Московский Кредитный Банк при поддержке OneTwoTrip увеличил возможности сервиса «МКБ Travel». Теперь можно приобрести билеты на пригородные, междугородние и международные автобусы — более 7 тыс. перевозчиков по более чем 30 тыс. маршрутов по России, странам СНГ и Европы. Клиенты могут вернуть до 7% от стоимости каждой покупки баллами «МКБ Бонус» при условии действия категории повышенного кэшбэка «МКБ Travel».

ВТБ начислит 20% от размера единовременной госвыплаты тем, кто до конца октября 2021 года переведет зачисление пенсии на карту ВТБ. Кроме того, для тех, кто после 1 июня начал получать пенсию на карту банка, ВТБ будет начислять 7,5% на остаток по текущему счету и дополнительно вернет 10% кэшбэком при оплате картой услуг ЖКХ и товаров в аптеках.

Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальный сервис PayDay, с помощью которого они будут получать часть заработка заранее. Клиенты смогут моментально перевести на карту деньги за фактически отработанное количество дней. Средства доступны в любое время в банковском приложении вне зависимости от операционного дня банка.