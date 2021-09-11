Московский Кредитный Банк и микрокредитная компания «Папа Финанс» предлагают предпринимателям новый финансовый сервис с расширенными возможностями использования кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба МКБ.



Специальные условия беззалогового финансирования предусматривают получение займов на сумму до 3 млн рублей со ставкой от 3,5% в месяц на срок от трех до девяти месяцев. Залог, а также любые комиссии и страховки отсутствуют.

«Погашение задолженности происходит автоматически из оборота по эквайрингу либо из оборотов по расчетному счету клиента, действующему в МКБ. Решение об открытии кредитной линии принимается за один рабочий день с момента предоставления документов», — отмечается в релизе.

Заемные денежные средства могут быть направлены на масштабирование бизнеса, расширение линейки товаров и услуг, оплату текущих счетов, а также налоговых и иных обязательных платежей в бюджет, на обновление основных фондов и пополнение оборотных средств, на маркетинговые активности и иные цели.



