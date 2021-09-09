Московская биржа по просьбе Минфина России планирует изменить систему сбора заявок на аукционах ОФЗ после несостоявшегося в среду размещения ОФЗ-ИН, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, сообщила пресс-служба биржи.

Речь идет о размещении облигаций с плавающим номиналом без участия центрального контрагента. В соответствии с правилами биржи при формировании книги заявок участники подают заявки по номиналу облигаций на день проведения аукциона. При этом обязательства участников рассчитываются по номиналу облигаций на дату расчета – по действующим правилам "Т+1", то есть на следующий день после заключения сделки.

«Учитывая, что размер обязательств участников в день расчетов может оказаться выше, чем объем выставленных заявок, возникает потенциальная вероятность неисполнения обязательств по сделке добросовестными участниками аукциона. Для снижения такого риска Московская биржа по просьбе Минфина планирует изменить систему сбора заявок, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, который возникнет в дату расчета по сделке», – пояснил представитель биржи.

Все системы Мосбиржи работали штатно, никаких обращений со стороны участников не поступало, отметил он.

Накануне Минфин РФ отменил назначенный на 8 сентября аукцион по размещению ОФЗ-ИН, объяснив такое решение техническими причинами.