Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,59% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 993,56 пункта. Индекс РТС опустился на символические 0,01% — до отметки 1 726,37 пункта.

По итогам торгов на Мосбирже сегодня акции «Магнита» снизились в цене на 2,38%, СберБанка — на 1,25%, «Норникеля» — на 0,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,28%, «Газпрома» — на 0,18%, МТС — на 0,11%, Mail.ru — на 0,05%. Зафиксирован рост котировок акций Мосбиржи — на 0,38%, «Яндекса» — на 0,36%, «Полюса» — на 0,01%.

«В четверг на рынок вернулись «медведи», — охарактеризовала ситуацию старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Российский фондовый рынок в четверг снизился. Индекс Мосбиржи ушел под 4 000 пунктов и может двигаться в диапазоне 3 980—4 010 пунктов. Индекс РТС балансирует около 1 723 пунктов и способен закрепиться в коридоре 1 720—1 735 пунктов. В минус ушли акции компаний металлургического сектора. Среди первых — фаворит последних дней «Мечел», где бумага явно нуждается в коррекции из-за высочайшей перекупленности. <…> Под давлением оказались одновременно и акции ММК, НЛМК и «Полиметалла». В положительной зоне удалось удержаться бумагам «Полюс Золота», хотя сам драгметалл выглядит не очень», — написала аналитик.