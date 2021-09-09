Курс рубля вырос к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,87 рубля, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,18 рубля (минус 32 копейки).

В ходе сессии было проведено 30,2 тыс. сделок с долларом на 1,7 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 458 млн евро. Курсовые диапазоны составляли 73,83—73,3 рубля за доллар и 86,06—86,6 рубля за евро.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время оставался в минусе, но затем стал активно укрепляться благодаря восходящему импульсу нефти. <…> На старте европейской сессии снижение глобальных площадок ускорилось, а нефть существенно откатилась от дневной вершины. Но вскоре внешний фон улучшился, вызвав усиление восходящей динамики рубля», — отметил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.