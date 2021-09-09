Попытка ограбления отделения одного из банков в Кандалакше завершилась задержанием злоумышленника, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В полиции рассказали, что инцидент произошел в одном из банковских отделений города. Зашедший в него мужчина достал пистолет и потребовал у сотрудников выдать ему денежные средства. Кассир успела нажать на тревожную кнопку. Между прибывшими на место сотрудниками частного охранного предприятия и злоумышленником завязалась драка. Подоспевшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе полиции. Подозреваемым в разбое оказался ранее несудимый житель города Ковдора 1968 года рождения.

Мужчина рассказал полицейским, что на разбой его толкнули многочисленные долги. Полицейские установили, что пистолет, который злоумышленник использовал в качестве оружия, является выхолощенным и непригоден для стрельбы.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Злоумышленнику выбрана мера пресечения в виде ареста.