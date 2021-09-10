Акционеры «Русала» проголосовали против выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года и досрочного прекращения полномочий совета директоров компании. Это следует из сообщения «Русала» на Гонконгской фондовой бирже.



Против досрочного прекращения полномочий всех членов совета директоров было подано 60,0157% голосов, за прекращение — 29,7693%. За невыплату дивидендов было подано 62,02% голосов, против невыплаты — 31,9163%.

Голосование проходило 9 сентября на внеочередном общем собрании акционеров, которое было проведено по требованию второго крупнейшего акционера компании Sual Partners Виктора Вексельберга (владеет 25,61% «Русала»).

Ранее совет директоров «Русала» рекомендовал акционерам компании не утверждать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2017 году.

В среду Sual Partners заявил, что обеспокоен систематическим нарушением прав миноритариев в «Русале» и настаивает на выплате дивидендов компании за первое полугодие 2021 года. Sual также сообщил, что «Русал» «должен был и имел все возможности» выплатить своим акционерам 904,5 млн долларов дивидендов начиная с 2019 года, но не сделал этого. В «Русале» заявили, что не согласны с претензиями, которые содержатся в заявлении Sual Partners.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейшим акционером компании с долей в 56,88% является En+ Group.