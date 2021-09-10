В бюджет РФ можно добавить десятки миллиардов рублей ежегодно благодаря новому цифровому налогу для иностранных компаний, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова на Московском финансовом форуме во время обсуждения положения плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по реформированию глобальной налоговой системы.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, цель введения национального цифрового налога в том, чтобы обязать иностранные IT-компании, получающие прибыль от клиентов в России, платить налог с этой прибыли по месту ее получения, а не по месту регистрации. Он отметил, что данный налог — это не российская идея, в пользу его внедрения высказалось более 130 стран. Введение нового налога, скорее всего, будет согласовано на международном уровне и включено в соглашения во избежание двойного налогообложения между странами. В результате международные IT-компании, заплатив налог по своим доходам в России, не будут обязаны платить его в стране своего налогового резидентства. При этом реальный размер дополнительных доходов, которые получит российский бюджет, оценить довольно сложно, считает Тузов.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам», полагает, что несколько десятков миллиардов рублей — слишком большая сумма. «Впрочем, замминистра добавляет уточняющее условие: «если повезет». Ассоциация коммуникационных агентств России в 2020 году оценила российский рынок интернет-рекламы в 215 миллиардов рублей. Тут, конечно, можно уточнять, что именно считать российским рынком, но порядок величин, видимо, таков. Соответственно, иностранные компании зарабатывают на рекламе на нашем рынке около 100 миллиардов рублей. Обычный налог на рекламу — это 5%. Власти рассчитывают, что зарубежные компании будут платить 3%. Получается, что порядок суммы, которую на практике иностранные компании согласятся платить, так, чтобы удовольствие от присутствия на нашем рынке было не слишком дорогим, — это 3 миллиарда рублей», — подсчитал эксперт для «Известий».

Крупнейшие иностранные IT-компании уже имеют представительства в РФ и платят налоги. Например, российское представительство Google в 2020 году получило 85,46 млрд рублей выручки и 1,73 млрд рублей чистой прибыли. «Представляется сложным и фактическое администрирование данного налога, самым простым было бы введение дополнительных сборов в момент платежа пользователя из России в адрес любой иностранной IT-компании, но тогда этот налог будет в явном виде ложиться на потребителей. Но пока не опубликовано детальное описание налога, остается только гадать, как в реальности он будет взиматься. Еще более сложной является ситуация, когда иностранная IT-компания собирает поведенческие данные пользователей по всему миру, в том числе российских, и на них зарабатывает, при этом не получая прямых платежей из России в свой адрес. В этом случае возникнет большой вопрос в корректности подсчета дохода от такой деятельности непосредственно от российских пользователей», — уточнил Тузов, добавив, что внедрение такого налога по всему миру представляется неизбежным, глобальный Интернет позволяет успешной компании практически мгновенно завоевать популярность как по всему миру, так и в отдельной стране.

«И даже при большом желании открыть офис в РФ такая компания может не успеть. Как пример можно вспомнить взлет популярности в РФ социальной сети Clubhouse, процесс занял всего пару недель, за которые юрлицо в РФ не открыть. Как посчитать, какой доход от этой популярности в РФ получил Clubhouse? Как взять налог с этого дохода? Остается много вопросов», — резюмировал эксперт.