Белорусский президент Александр Лукашенко не исключает вероятности возвращения к теме единой валюты Белоруссии и России. Об этом он сообщил по итогам состоявшихся в четверг переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить, — отметил белорусский лидер. — Они заявили, что наши страны не готовы к этому. Мы, услышав это, отложили эту проблему в сторону, но это не значит, что мы к ней не вернемся».

По словам Лукашенко, проблема заключается в том, где будет расположен единый эмиссионный центр. «Будет доллар, евро или рубль российский — вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что говорить о единой валюте России и Белоруссии рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику.