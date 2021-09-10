ФНС планирует существенно упростить процесс получения вычета из НДФЛ, это один из двух ключевых проектов службы по обелению экономики и улучшению администрирования; автоматизирована будет вся линейка вычетов для физлиц: за образование, лечение, добровольное пенсионное страхование и т. д., а реализация этого станет возможна за счет интеграции системы ФНС с поставщиками услуг, за которые предоставляются вычеты, и полной автоматизации процесса; также новая услуга, хотя и не будет способствовать обелению напрямую, как минимум простимулирует плательщиков требовать чеки: электронные данные от поставщиков услуг лягут в основу системы автоматизации вычетов, пишут «Ведомости» , ссылаясь на руководителя службы Даниила Егорова.

Вторая мера — введение единого налогового счета для бизнеса, механизм подразумевает консолидацию уплаты всех обязательных сборов в бюджеты разных уровней единым платежом, инструмент должен распространяться на всех, включая юридических лиц и ИП, сообщал ранее РБК со ссылкой на описание лота ФНС на портале госзакупок.

Егоров уточнил, что запуск проекта позволит реализовать принцип «один налогоплательщик — один налоговый орган — одно сальдо расчетов»; плательщик будет просто вносить один платеж государству, а система — автоматически распределять его по видам платежей и бюджетов, как указано в расчетах и декларациях; при заполнении документов налогоплательщику не потребуется указывать «никаких КБК и ОКТМО, кодов инспекций» — возможность ошибки будет минимизирована; также налогоплательщик будет понимать баланс расчетов с государством, а при необходимости всегда можно будет получить детализацию, как сформировался баланс, на что и как были распределены платежи, провести сверку; все сроки уплаты внутри месяца можно привести к одной дате, и тогда для 90% бизнеса будет всего четыре платежки в год или вообще возможность внести сумму авансом один раз.

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ за полгода составили 29 млрд рублей Федеральная налоговая служба России собрала по итогам первого полугодия 2021 года 29 млрд рублей за счет администрирования сверхдоходов по повышенной ставке НДФЛ 15%, заявил руководитель ведомства Даниил Егоров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как считает партнер Taxology Леонид Сомов, большая часть вычетов гарантирует возврат сравнительно несущественных сумм, поэтому многие граждане не хотят тратить свое время на их получение; если ФНС реформирует систему таким образом, что вычеты можно будет получить, «потратив 10 минут в смартфоне», то популярность этого вида господдержки существенно возрастет, но глобально инновация не окажет существенного влияния ни на обеление бизнеса, ни на повышение доверия к налоговым органам.

По словам президента объединения «Опора России» Александра Калинина, у бизнеса есть опасения, что налоговая будет распределять платежи не всегда оптимально для предпринимателей с точки зрения издержек, например, деньги могут целиком уходить на погашение задолженности и пени по одному виду налога, тогда как по другому образуется недоплата и начнут накапливаться штрафы; тем не менее, если удастся эффективно выстроить систему арбитража споров, проблем возникнуть не должно.