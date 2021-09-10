Одна из крупнейших кредитно-финансовых организаций Австралии Национальный австралийский банк (NAB) в пятницу сменил свое название и логотип, чтобы побудить жителей страны сделать прививку против коронавируса. Об этом сообщается в заявлении генерального директора организации Росса Макэвона.

«Мы поддерживаем все усилия [правительства], направленные на повышение уровня вакцинации в Австралии до 80% и больше. Потому что каждая сделанная прививка приближает нас к семье, друзьям и открытому обществу. Каждая прививка приближает нас к тому, чтобы открыть затворы, распахнуть двери и вернуться к работе, праздникам, поздним завтракам, концертам и спорту. Это то, что мы обязаны сделать ради самих себя и следующих поколений», — указано в заявлении Макэвона.

В банке, сменившем привычное для австралийцев NAB на JAB (делать прививку — англ.), обыграли созвучие своего названия со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале 2021 года, «Go jab!» («Иди сделай прививку!»). «В национальном плане Кабинета министров указано, что после вакцинации 80% взрослых жителей страна будет свободна от внутренних ограничений, и <…> это свет в конце тоннеля. Нам нужна надежда», — подчеркнул глава финансово-кредитной организации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе банка, новое название и логотип организации будут действовать до конца декабря 2021 года. Потом Национальный австралийский банк вернет привычное название.

National Australia Bank — австралийская банковская группа, основанная в 1893 году. Вместе с Westpac, Австралийско-Новозеландским банком и Commonwealth Bank входит в четверку ведущих финансово-кредитных организаций Австралии.

