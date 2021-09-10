📰 В транспортной комиссии Госсовета предложили реформировать действующий механизм субсидирования проезда в воздушном и железнодорожном транспорте, который сейчас распространяется на все категории граждан, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания. В частности, Минтранс попросили рассмотреть вариант сохранения льгот только для социально незащищенных слоев населения. Правительству рекомендовано увеличить финансирование региональных авиаперевозок, поскольку они более востребованы. По словам информированного источника, речь может идти о перераспределении бюджетных средств с железнодорожного транспорта на авиацию. В 2021 году из федерального бюджета выделено 7,72 млрд рублей на субсидирование 266 маршрутов, еще около 6,7 млрд рублей — из региональных бюджетов. В 2022—2023 годах на это предусмотрено по 9,3 млрд рублей бюджетных ассигнований, следует из закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По мнению экспертов, переход к адресной поддержке — эффективная и давно назревшая мера, которая позволит улучшить экономику пассажирских перевозок и одновременно повысить качество финансовой поддержки населения.

📰 Закон об отмене обязательного техосмотра может быть принят до конца текущего года, пишут «Известия» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Ранее с таким предложением вышли депутаты «Единой России», предложившие отменить обязательный техосмотр личного транспорта. При сборе предложений в народной программе партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. В правительстве инициативу поддержали. Ожидается, что доработанный законопроект внесут на рассмотрение Госдумы и оперативно примут в новом созыве. Между тем техосмотр полностью не отменят. Так, «Единая Россия» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагают сделать процедуру добровольной исключительно для физических лиц. Таким образом, техосмотр будет обязательным для грузового транспорта, пассажирского, такси, а также, возможно, для автомобилей, принадлежащих юридическим лицам. По мнению экспертов, 85% автомобилистов просто не видели в этой процедуре никакого смысла и считали ее разновидностью налога, поэтому решение об отмене выглядит более чем логично.

📰 За первую декаду сентября российские эмитенты провели сразу несколько крупных размещений на рынке внешнего долга, пишет «Коммерсант» . В минувшую среду СУЭК разместила пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 3,375% годовых. В четверг «Фосагро» и Veon разместили семилетние и пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов и 20 млрд рублей под 2,6% и 8,125% соответственно. Во всех случаях первоначальные ориентиры по доходности были снижены на 0,4—0,65 процентного пункта. В ближайших планах размещение еврооблигаций МКБ и Тинькофф Банка. В сентябре традиционно происходит рост активности эмитентов в связи с выходом полугодовых отчетностей по МСФО. К тому же в начале осени портфельные инвесторы выходят из летних отпусков и активно участвуют в первичных размещениях для пополнения своих портфелей, указывают участники рынка. Три промышленные компании привлекли почти 1,3 млрд долларов при высоком спросе и снижении ставок, а к выходу в ближайшее время готовятся два банка. Наряду с сезонными факторами компании спешат зафиксировать текущие низкие ставки, которые могут вырасти в случае сворачивания монетарных стимулов в США, пояснили эксперты.



📰 У похоронных организаций Москвы по итогам 2020 года общая выручка увеличилась на 25% до 3,59 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . В то же время в целом по России рост оборота похоронного рынка оказался скромнее — всего на 6%. Причину такой разницы эксперты объясняют высокой смертностью в столице в первый год пандемии: она заметно опережала общероссийские показатели. По данным Росстата, в 2020 году, на который пришелся пик пандемии, в городе умерло 150 тыс. человек, что на те же 25% больше, чем в предыдущем году. Также среди экспертов есть мнение, что значительный рост выручки московских агентств произошел из-за повышения стоимости ритуальных услуг в столице, так как официальные данные не отображают весь объем рынка похоронных услуг. По подсчетам экспертов, емкость рынка Москвы в 2020 году выросла более чем на 30% с учетом неофициальных платежей за места на кладбищах и превысила 50 млрд рублей, а по итогам 2021 года эта сумма может достичь 60 млрд рублей.



📰 Потребление рыбы в России и мире снижается, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов и участников рыбного рынка на Международном рыбопромышленном форуме. По их мнению, это связано с тем, что молодые люди до 30 лет не хотят чистить, потрошить и готовить рыбу дома, а предпочитают употреблять уже готовую продукцию. Также в числе причин непотребления рыбы называются ее низкое качество, высокая цена, неприятный запах во время приготовления и недостаточный выбор. Так, в повседневном рационе россиян место рыбы остается скромным: шесть из десяти граждан едят рыбу реже одного раза в неделю, остальные не едят вовсе. Кроме того, из года в год потребление рыбы в России падает. Эксперты утверждают, что в развитых странах доля рыбы в потреблении долгие годы стабильно росла (с 12,1% в 1961 году до 13,9% в 1989 году), а затем стала резко снижаться и к 2017 году составила 11,7%. Тогда как потребление других животных белков продолжало и продолжает расти.

