Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» в Камчатском крае будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. Такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 млн рублей частных инвестиций», — говорится в сообщении.

Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР «Камчатка» из федерального бюджета на 10,3 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло- и водоснабжения, строительстве дорог.

Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано порядка 128 млрд рублей.

ТОР — специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.