Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,04% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 991,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,1% и равнялся 1 728,15 пункта.

Индекс Мосбиржи сегодня вернется в зону 4 000—4 050 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, отмечая, что в пятницу утром ситуация на мировых фондовых рынках улучшилась.

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«Так, азиатские рынки подрастают, повышаются фьючерсы на американские и европейские индексы, указывая на склонность инвесторов к покупкам в последний день недели. Растущая динамика преобладает и на товарных рынках. Мы ждем, что мировые рынки сегодня будут восстанавливать свои позиции», — комментирует эксперт. Он напоминает, что по итогам четверга индекс Мосбиржи все-таки опустился ниже 4 000 пунктов, потеряв 0,6%.

«Сегодня, учитывая стабилизацию обстановки на глобальных рынках, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, сможет вернуться выше 4 000 пунктов. Рассчитываем на оживление спроса на ключевые «голубые фишки», а также что сегодняшнее решение Банка России по повышению ключевой ставки окажет поддержку российскому рынку акций», — заключает аналитик.