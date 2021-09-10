МТС Банк пошел на редко применяемую схему увеличения собственного капитала — привлечение средств акционера в имущество, пишет «Коммерсант» , уточняя, что если раньше банк получал в капитал по 3,5—5 млрд рублей, то сейчас сумма значительно выше — 7,6 млрд рублей. Кроме того, МТС Банк назывался в числе претендентов на Азиатско-Тихоокеанский банк, который ЦБ собирается продать на следующей неделе.

Так, до 10 сентября МТС Банк получит имущественный вклад от акционера — Mobile TeleSystems B.V. (99,82% акций), сообщили в кредитной организации. «Преимущество формы докапитализации через имущественный вклад в том, что она позволяет проще и быстрее провести процедуру получения денежных средств за счет отсутствия корпоративных процедур, связанных с утверждением и регистрацией документов по увеличению уставного капитала, утверждением и регистрацией решения и отчета о выпуске акций», — пояснили в финорганизации.

Вклад в имущество позволяет увеличить собственный капитал банка без увеличения уставного капитала. При этом номинальный размер долей акционеров не меняется. До этого в начале года банк проводил докапитализацию на 4 млрд рублей через допэмиссию, которую завершил в июне. Начиная с 2019 года банк ежегодно получал в капитал по 3,5—5 млрд рублей. В этот раз сумма более существенная (17% от капитала) и делается второй раз за год.

В банке отметили, что докапитализация поможет поддержать темпы роста розничного бизнеса: до конца текущего года там намерены увеличить рост продаж розничных продуктов и услуг на 50%. Однако аналитики полагают, что острой потребности в капитале у банка нет: активы МТС Банка быстро растут, на этом фоне нормативы по капиталу плавно снижаются, отметила Екатерина Задонская из Fitch. «Острая потребность в докапитализации у банка на текущий момент отсутствует: все нормативы достаточности капитала выполняются с заметным запасом к регулятивным минимумам», — согласился с ней руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

По оценке Задонской, взнос увеличит нормативы достаточности МТС Банка примерно на 200 базисных пунктов, что с учетом имеющегося запаса капитала может позволить банку нарастить портфель розничных кредитов на 50%. По итогам первого полугодия 2021 года портфель увеличился на 59,9% и на 1 июля 2021 года составил 158,1 млрд рублей, за указанный период доля продаж в цифровых каналах превысила половину от общего объема, указали в банке.

Однако тому, что был выбран именно такой вариант докапитализации вместо уже стандартного допвыпуска акций, могут быть и другие причины. Банк может готовиться к какой-то срочной покупке, например кредитного портфеля, говорят собеседники. «Такие сделки, как правило, достаточно крупные и способны оказать в моменте заметное давление на капитал. Если банк уже имеет на примете какие-то портфели для покупки, то упрощенная процедура докапитализации позволит быстро выйти на сделку без давления на нормативы», — отметил Доронкин.