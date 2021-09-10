Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее», который в настоящее время входит в группу «Регион» — «Россиум», подал иск к своей бывшей управляющей компании «Конкорд Управление активами», пишет «Коммерсант» , уточняя, что взыскать с нее он хочет 28,5 млрд рублей — разницу между стоимостью переданных в доверительное управление активов и полученных обратно средств. Причина таких убытков — весьма спорное управление пенсионными средствами при бывших собственниках НПФ.

УК «Конкорд Управление активами» (до 2018 года называлась EG Capital Partners) управляла средствами НПФ «Будущее» до 2019 года. В I квартале 2018 года под управлением компании находилось 228,3 млрд рублей пенсионных накоплений. В дальнейшем начался переход ряда фондов, в том числе НПФ «Будущее», из пенсионной группы Бориса Минца в ГК «Регион» Сударикова.

С момента завершения перехода пенсионными средствами «Будущего» управляет УК «Регион Траст», также входящая в группу компаний, а под управлением «Конкорд Управление активами» не осталось пенсионных средств. Впрочем, эта управляющая компания осталась управлять тремя закрытыми ПИФами: «Конкорд Эстейт», «Конкорд Эстейт Первый», «Стратегия — Деловая недвижимость». В паи двух первых фондов инвестировали НПФ «Будущее», а также перешедший от Минца в группу «Регион» — «Россиум» НПФ «Телеком-союз». С конца I квартала 2018 года по начало 2021 года стоимость чистых активов ЗПИФ «Конкорд Эстейт» сократилась на 21%, а «Конкорд Эстейт Первый» — на 94%.

В феврале этого года ЦБ аннулировал лицензию «Конкорд Управление активами». Согласно последнему раскрытию акционерной структуры, эта компания через кипрский офшор Dagat Services принадлежала Александру Чернову. На ноябрь 2020 года собственные средства компании были отрицательные.

УК «Конкорд Управление активами» проводила весьма рискованную инвестиционную политику, в том числе инвестируя пенсионные средства НПФ «Будущее» в связанные с бывшим собственником активы. Из-за этого большая часть портфеля фонда подверглась отрицательной переоценке либо списанию.

Данный иск подан в связи с убытком от управления активами, переданными в доверительное управление УК, заявили в НПФ «Будущее». Представитель фонда также добавил, что сумма иска — это «разница стоимости переданных активов в управление и выведенных из управления при закрытии договора доверительного управления». «Фонд подал данный иск в рамках реализуемых новым акционером мер по защите прав застрахованных лиц», — отметил он.