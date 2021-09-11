Финансовый супермаркет Банки.ру подвел итоги акции «Деньги к деньгам»: выиграйте 4 000 ₽ за оформленный вклад по промокоду!». Определены 50 победителей, каждый из них получит приз по 4 000 рублей. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо было выбрать банк, участвующий в акции, заполнить заявку на получение промокода и с помощью него оформить вклад. Акция действовала с 1 до 30 июня.

Поздравляем победителей!



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Все победители уже получили персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации номер телефона и e-mail.