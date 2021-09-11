Финансовый супермаркет Банки.ру подвел итоги акции «Деньги к деньгам»: выиграйте 4 000 ₽ за оформленный вклад по промокоду!». Определены 50 победителей, каждый из них получит приз по 4 000 рублей. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо было выбрать банк, участвующий в акции, заполнить заявку на получение промокода и с помощью него оформить вклад. Акция действовала с 1 до 30 июня.
Поздравляем победителей!
- Галина М.
- Татьяна Г.
- Андрей Т.
- Ольга П.
- Олег Ж.
- Альбина П.
- Александр Щ.
- Лариса З.
- Юлия В.
- Андрей Ж.
- Максим Ш.
- Любовь З.
- Алексей П.
- Наталья К.
- Галина З.
- Леонид Д.
- Александр Т.
- Людмила В.
- Светлана Б.
- Альберт Т.
- Светлана М.
- Геннадий Р.
- Валерий Р.
- Валерий С.
- Елена Б.
- Александра П.
- Елена М.
- Лилия Н.
- Виктория Г.
- Евгения Ч.
- Надежда С.
- Борис Л.
- Игорь Ш.
- Елена П.
- Татьяна К.
- Елена Т.
- Андрей Р.
- Наталья С.
- Иван Т.
- Михаил В.
- Людмила С.
- Екатерина И.
- Галия Б.
- Лидия К.
- Людмила Д.
- Галина Р.
- Анна К.
- Андрей Б.
- Екатерина П.
- Татьяна П.
Все победители уже получили персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации номер телефона и e-mail.