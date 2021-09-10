В конце августа «ИКС Холдинг» (объединяет 30 IT-компаний, в том числе разработчиков микроэлектроники; на 100% принадлежит «ЮэСэМ Холдингу» Алишера Усманова) предложил правительству изменить формат поддержки российских производителей электронной компонентной базы (ЭКБ), пишет «Коммерсант» , уточняя, что разработчики предложили перейти от прямых субсидий к программам льготного лизинга для потребителей. Такие схемы уже успешно работают в ряде других отраслей.

В Минпромторге, куда «ИКС Холдинг» направил письмо, сообщили, что вопрос расширения программы льготного лизинга на вычислительную технику прорабатывается. В аппарате курирующего радиоэлектронику вице-премьера Юрия Борисова отметили, что поддерживают любые эффективные инструменты, помогающие развивать отрасль и стимулировать производство, «главное, чтобы предлагаемые меры не заменяли уже существующие, а дополняли их».

По словам источника в правительстве, «ИКС Холдинг» предложил плавный переход к поддержке не только производителя, но и конечного потребителя оборудования. «Субсидии производителям процессоров никто не собирается отменять, в этом случае дизайн-центры просто не выживут. Идея ввести программы льготного лизинга для конечных потребителей, например серверов и СХД, нашла поддержку в правительстве. На это будут направлены средства», — сказал он.

Общий объем выпуска российской радиоэлектроники по итогам 2020 года Минпромторг оценил в 1,5 трлн рублей. Сейчас действует несколько программ поддержки через запрет заказа иностранных товаров в рамках госзакупок, финансирование разработчиков ЭКБ и субсидии конечным потребителям на закупку российских изделий. Лизинговых программ в перечне нет. В целом в РФ уже применяются программы льготного лизинга для коммерческого автотранспорта, сельхозтехники, речных и морских судов и самолетов российского производства. Как правило, программы предусматривают оплачиваемую из бюджета скидку на авансовый платеж.

Предложенные «ИКС Холдингом» меры необходимы, так как текущий комплекс поддержки больше направлен на разработчиков компонентов, которые на российском рынке уже появились, но их массовое использование запустить пока не получилось, отметил директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов. Стимулирование производителей через субсидирование спроса всегда лучше, чем напрямую, считает заместитель гендиректора по развитию дизайн-центра ЗАО «НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин. Но это, подчеркивает он, не должно отменять уже существующие меры поддержки.

Заместитель директора АО «МЦСТ» (разработчик процессоров «Эльбрус») Константин Трушкин также настаивает на сохранении текущей системы: «Отдельные дополнительные меры (льготный лизинг, льготные кредиты), безусловно, полезны. Но как дополнение, а не вместо. Инициативы холдинга — часть их борьбы против конкурирующих российских дизайн-центров и технологий».