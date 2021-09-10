Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 8 сентября составил 50 млн долларов против притока в 80 млн неделей ранее, говорится в обзоре BCS Global Markets.

Компания приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research.

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 50 млн долларов против 80 млн долларов притока на предыдущей неделе. Это вторая лучшая неделя с июня», — говорится в обзоре.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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