Московская биржа включена в реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса, созданной по инициативе крупнейших бизнес-союзов России — Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), общероссийских общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

Антикоррупционная хартия российского бизнеса создана в 2012 году для содействия развитию добросовестных деловых практик, внедрению принципов недопущения и противодействия коррупции как при выстраивании взаимодействия с органами государственной власти, так и в корпоративных отношениях.

Хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, которые касаются внутренней жизни компаний, отношений с партнерами по бизнесу и с государством, закупок, финансового контроля, работы с персоналом.