ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 11 сентября.

Курс доллара понизился на 36,9 копейки, составив 72,76 рубля (73,129 рубля на 10 сентября). Курс евро снизился на 31,99 копейки, до 86,1478 рубля (86,4677 рубля на 10 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 15 копеек и составил 72,83 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,15 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,72—72,93 рубля за доллар и 86,04—86,26 рубля за евро.