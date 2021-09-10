Завершился пятый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» , посвященный финансам, банкингу и страхованию. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне «Финансы. Банкинг. Страхование» были представлены восемь задач от следующих кейсодержателей: госкорпорации «Росатом», Минфина РФ, Accenture, Balance Platform, ВТБ, ПСБ, международного аэропорта Шереметьево и Минфина Республики Карелия.

Решением кейсов из финансовой отрасли занимались 147 команд из 71 региона России, 120 команд дошли до защиты проектов. Цифровая трансформация, геймификация, Web, блокчейн, анализ данных — этим и другим направлениям были посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя, участники представили 113 решений. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их 143 специалиста (эксперты, трекеры, жюри, ревизоры, ревьюеры).

«Наши участники предложили интересные и эффективные решения кейсовых заданий, а значит, совсем скоро какие-то из предложенных решений могут быть реализованы. Примечательно, что целых два кейса на этом хакатоне были управленческими, то есть для их решения нужно было разработать не код, а концепцию или дорожную карту. Участники этого хакатона могли работать не только в онлайн-формате, но и на 14 офлайн-площадках, расположенных по всей стране. А еще параллельно с хакатоном амбассадоры конкурса провели в рамках ВЭФ деловую секцию о развитии бизнеса в цифровую эпоху», — отметил заместитель генерального директора «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Победителями кейса госкорпорации «Росатом» стали команды:



Data:STaR (Московская область). Webjox Tornado (Ростовская область). «Пингвины серверных морей» (Башкортостан).

Победителями кейса Минфина РФ стали команды:



ExpoTeam (Чеченская Республика). SpeedTeam (Ярославская область). GMP (Московская область).

Победителями кейса Accenture стали команды:



«Кабинет обществознания» (Нижегородская область). Bolognese (Астраханская область). «Четверо в лодке» (Башкортостан).

Победителями кейса Balance Platform стали команды:



Underground (Ярославская область). Expovision (Чеченская Республика). RE-DART (Свердловская область).

Победителями кейса ВТБ стали команды:



SATA (Волгоградская область). 4P. (Ярославская область). «Те самые» (Саратовская область).

Победителями кейса ПСБ стали команды:



ALNA (Краснодарский край). Foxhound (Москва). 105 (Московская область).

Победителями кейса аэропорта Шереметьево стали команды:



DigitalRats (Курганская область). Waves Enterprise (Москва). FunCry 5 (Московская область).

Победителями кейса Минфина Республики Карелия стали команды:

Budget hackers (Москва). «Василиск» (Москва). Rolling Drones (Москва).

«Мы рады будем видеть вас на всех мероприятиях, входящих в орбиту конкурса. Развивайте идеи, создавайте проекты и регистрируйтесь в наш экспресс-акселератор. Приходите на другие хакатоны «Цифрового прорыва», смотрите наши образовательные видео, делитесь с нами своими успехами. А от 40 лучших команд этого хакатона мы ждем в финале прорывных и впечатляющих результатов!», — подчеркнул заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

Следующий полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» пройдет 24—26 сентября и будет посвящен обществу, качеству жизни и социальной поддержке. Регистрация открыта до 19 сентября.



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Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».