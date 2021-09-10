Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу партии «Единая Россия», предусматривающую введение запрета на списание социальных выплат за долги. По ее словам, институт омбудсмена готов вместе с депутатами Госдумы проработать этот законопроект, чтобы он был как можно скорее принят.

«К нам поступает немало обращений по таким вопросам. Человек приходит и со слезами на глазах просит о помощи, просит вернуть ему последние средства к существованию. Мы стараемся решить каждый случай, но проблема явно системная и требует решения на законодательном уровне. В этой связи поддерживаю законодательную инициативу о запрете на списание соцвыплат за долги», — сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что списание социальных пособий и выплат со счетов граждан за долги являлось давно назревшей проблемой.

Власти расширят перечень соцвыплат, которые нельзя списывать за долги В перечень добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта.

Нововведение должно защитить получателей единовременных выплат. Речь идет о социальных выплатах всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь. Ранее уже были приняты законы о запрете списания за долги минимального гарантированного дохода граждан, пенсий, алиментов и других выплат. Однако именно соцвыплаты выпали из-под действия этих норм.

Законопроект также расширяет перечень соцвыплат, которые не подлежат списанию — в него добавлены все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан. В их числе поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.