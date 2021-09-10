Увеличение ставок по кредитам для бизнеса, связанное в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ, тормозит развитие экономики страны. Такое мнение высказал на Столыпин-форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Постепенно [становится] все меньше и меньше видов деятельности, производств, которые могут брать кредиты и обслуживать такого размера процентные ставки, — сказал бизнес-омбудсмен журналистам. — Надо понимать, что кроме процентных ставок у нас есть еще огромная проблема — это обеспечение: надо закладывать огромное количество оборудования, давать личные гарантии банку».

По словам Титова, российские банки выдают бизнесу «очень дорогие кредиты, и это, конечно, большой тормоз в развитии экономики».