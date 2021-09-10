Внешэкономбанк рассматривает проекты развития электротранспорта в 12 городах России на общую сумму около 340 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский в ходе визита в Ростовскую область.

«Сейчас у нас на рассмотрении 12 городов, 12 региональных планов по развитию электротранспортной инфраструктуры. Мы работаем совместно с правительством, для этого необходимы федеральные деньги, специальное субсидирование. Общий объем проектов этих первых 12 городов — примерно 340 миллиардов рублей», — сказал Цехомский.

По его словам, на следующем этапе планируется включение в программу развития электротранспорта большего числа российских городов.

В настоящее время ВЭБ, компания «Синара — транспортные машины» в лице дочерней «Синара — ГТР Таганрог», а также власти Ростовской области принимают участие в реализации проекта модернизации трамвайной сети в Таганроге. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8 млрд рублей, в общей сложности в Таганроге построят 45,5 км современных трамвайных путей, закупят 60 современных трамваев, построят 80 современных остановочных комплексов. В пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт второму этапу проекта, который планируется завершить до октября 2022 года.

«ВЭБ.РФ» до 2024 года выдаст 6,3 трлн рублей на новые проекты

Группа «ВЭБ.РФ» до 2024 года выдаст 6,3 трлн рублей на новые проекты, а совокупная стоимость поддержанных проектов составит 17 трлн рублей, говорится в стратегии развития ВЭБа на 2021—2024 год.