Банк России планирует уточнять прогноз по темпам роста ВВП, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Она отметила, что если цель и будет пересматриваться, то скорее в сторону повышения.

«Мы будем уточнять прогноз в целом — и по инфляции, и по ВВП — в октябре во время опорного заседания. Действительно, пока мы видим, что инфляция складывается выше прогноза, но надо отметить, что в августе и сентябре эти данные немного зашумлены в связи с сезонностью. Требуется время для того, чтобы оценить ситуацию», — пояснила Набиуллина.

Глава регулятора также добавила, что если прогноз по темпам роста ВВП на 2021 год и будет пересматриваться, то, скорее всего, в сторону повышения.