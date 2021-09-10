По итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в пятницу в Минске, утверждены 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции двух стран. Список этих программ размещен на официальном сайте правительства РФ.

«Эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности. Это промышленность, энергетика, финансы, агропромышленный комплекс. Предусматривают сближение подходов в области макроэкономики, налогового и таможенного регулирования, денежно-кредитной политики в целом. Союзные программы касаются транспортного рынка, маркировки товаров, платежных систем, ветеринарного и фитосанитарного контроля, защиты прав потребителей и унификации законодательства в социально-трудовой сфере», – заявил по итогам заседания глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Восемь программ непосредственно касаются интеграции в сфере экономики, денежно-кредитной политики и финансов.

Сближение макроэкономической политики. Предусматривает синхронизацию стратегического управления России и Белоруссии в части макроэкономической политики и формирования официальной статистической информации. «Гармонизация законодательств в данной области создаст основу для совместной поддержки малого и среднего предпринимательства, упорядочит рассмотрение ситуаций в сфере несостоятельности и банкротства», — сказано в пояснении к программе.

Гармонизация денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования. Соглашение о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики между Центробанком РФ и Нацбанком Белоруссии планируется подписать до декабря 2022 года. «Документ будет направлен на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах», – отметили в правительстве.

Гармонизация валютного регулирования и валютного контроля. Предполагает гармонизацию правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций, а также требований к репатриации валютной выручки.

Гармонизация требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере. Предусматривает введение единых подходов к обеспечению информационной безопасности, созданию механизма взаимного признания результатов аудита в области информационной безопасности, применению средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией.

Гармонизация норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов. Направлена на регулирование финансового рынка, в частности, лизинговых организаций и микрофинансовых институтов, оговаривает взаимный допуск банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства.

Гармонизация требований в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансового терроризма (ПОД/ФТ) для финансового сектора. Предусматривает согласование законодательства обоих государств в сфере ПОД/ФТ для финансового сектора и реализацию совместных мероприятий в данной области.

Интеграция платежных систем. Планируется интеграция в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, Системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами.

Гармонизация требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке. Реализация данной программы призвана обеспечить предоставление равного объема защиты прав потребителям финансовых услуг, использующих одинаковые финансовые услуги.