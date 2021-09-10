Осуществленные правительством РФ социальные выплаты не повлияют на прогнозы по инфляции, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Социальные выплаты производились из дополнительных ненефтегазовых доходов, использование которых учитывалось в прогнозе по расходам на текущий год, поэтому не несут дополнительных проинфляционных рисков, пояснила глава регулятора.

«Эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов. Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы – это неотъемлемая часть бюджетного правила, и это не создает дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов не было. Мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе, когда не было понятно, куда будут эти дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип – что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы – мы его учитывали, поэтому никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется и никаких рисков с этой точки зрения не создается», – пояснила Набиуллина.

«В 2021 году по сравнению с 2020 годом бюджетная политика нормализовывалась, и дефицит бюджета, как общий, так и ненефтегазовый, заметно сократился. Поэтому в этой части вклада бюджета в инфляцию в 2021 году уместней говорить о том, что он был дезынфляционным», – отметила глава ЦБ.