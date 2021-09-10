Центробанк не прогнозирует пиковых значений ключевой ставки, но не исключает ее дальнейшего повышения до уровня выше 7%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Мы не прогнозируем возможные пики — мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может развиваться таким образом, что понадобится не одно повышение ставки, — мы об этом сигнализировали, и это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», — сказала глава ЦБ.