Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прогнозирует нулевой рост российской экономики при повышении ключевой ставки ЦБ до 7%. Такое мнение он высказал в кулуарах на Столыпин-форуме.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка ЦБ может оказаться выше 7%. В обозримом будущем ЦБ не рассматривает повышения ключевой ставки до двузначных значений.

В ЦБ не отрицают возможного повышения ключевой ставки выше 7% Центробанк не прогнозирует пиковых значений ключевой ставки, но не исключает ее дальнейшего повышения до уровня выше 7%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Если ставка ЦБ — 7%, нефть — 70 долларов за баррель, то рост будет нулевой. Это плохо для экономики и крупного бизнеса, тяжело для населения и катастрофа для малых и средних предприятий», — отметил Титов.

По его мнению, «подобный алгоритм действий ЦБ закономерно приводит только к замедлению всей экономики страны».