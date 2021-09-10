Рост цен на недвижимость должен замедлиться в связи с изменением условий программ льготной ипотеки, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Программа общей льготной ипотеки была сужена, а вот программа семейной ипотеки, наоборот, расширена. Это означает более позитивные последствия, так как программы поддержки становятся более адресными. На наш взгляд, это действительно целесообразно. Относительно прогноза роста цен на недвижимость мы исходим из того, что трансформация программ льготной ипотеки приведет к замедлению темпов роста цен на недвижимость», – рассказала Набиуллина.

Она также отметила, что изменение условий программ льготной ипотеки направлено на стабилизацию цен на недвижимость в целях повышения доступности жилья для людей, которые берут для его приобретения ипотеку.