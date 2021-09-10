ЦБ не видит оснований вмешиваться в ситуацию, связанную с установлением маркетплейсом Wildberries скидок за оплату товаров картами платежной системы «Мир», заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается ситуации с платежными системами, мы, конечно, в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушений законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — подчеркнула Набиуллина.

Напомним, что 16 августа крупнейший онлайн-магазин Wildberries ввел наценку в 2% при оплате товаров картами платежных систем Visa и Mastercard. В анонсе торговая площадка замаскировала нововведение под скидку при оплате картами «Мир», а также через платежные системы СБП и SberPay, подчеркнув иностранное происхождение Visa и Mastercard. Visa и Masterсard предсказуемо выступили против такой политики Wildberries.