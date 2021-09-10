Центробанк обеспокоен ситуацией на рынке необеспеченного потребительского кредитования и готов предпринимать новые действия, чтобы не допустить перегрева, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«То, что мы с 1 июля уже повысили макропруденциальные надбавки, показывает, что динамика на рынке необеспеченного потребительского кредитования вызывает у нас опасения. Поэтому мы предусмотрели второй шаг в этом направлении – еще одно повышение макроэкономических надбавок через три месяца после первого», – рассказала Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что эффективность подобных мер в условиях, когда в банковской системе есть запас капитала и когда он неравномерно распределен, очень ограничена, поэтому ЦБ надеется на принятие закона, позволяющего более жестко регулировать ситуацию на рынке потребительского кредитования.

«Мы активно работаем над тем, чтобы был принят закон, который даст нам более эффективные инструменты для ограничения рисков на этом важном сегменте кредитования. Но если закон не будет принят, будем использовать тот набор мер, который у нас есть», – заявила глава ЦБ.