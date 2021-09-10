Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам основной торговой сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,23% и составил 4 002,66 пункта. Индекс РТС незначительно снизился — на 0,06%, до отметки 1 725,25 пункта.

По итогам торгов на Мосбирже сегодня акции «Яндекса» выросли в цене на 2,19%, «Норникеля» — на 2,17%, Мосбиржи — на 1,43%, Mail.ru — на 0,67%, МТС — на 0,65%, «Газпрома» — на 0,6%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,49%, СберБанка — на 0,27%. Зафиксировано снижение котировок акций «Полюса» — на 1,27%, «Магнита» — на 0,43%.