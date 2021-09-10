Рубль незначительно ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 73,08 рубля, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,38 рубля (плюс 8 копеек).

В ходе торгов было проведено 31,7 тыс. сделок с долларом на 1,7 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро на 278,8 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,69—73,17 рубля за доллар и 86,02—86,54 рубля за евро.

«Открывшись в пятницу вверх на позитивном внешнем фоне, рубль продолжил повышаться вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате российская валюта обновила недельный максимум к доллару и трехнедельный — к евро. Решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта вызвало кратковременное ослабление рубля, поскольку многие ожидали, что увеличение составит 0,5 процентного пункта», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.