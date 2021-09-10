Абсолютный объем ВВП России в текущих ценах во II квартале 2021 года составил 30 трлн 853,1 млрд рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2020 года – 110,5%, сообщил Росстат.

По данным службы, во II квартале 2021 года практически во всех отраслях российской экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в сегментах «гостиницы и рестораны» (плюс 109,2%), «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (плюс 30,2%), «культура и спорт» (плюс 34,5%), «оптовая и розничная торговля» (плюс 21,6%), «транспортировка и хранение» (плюс 19%), «прочие услуги населению» (плюс 16,8%), «информация и связь» (плюс 11,7%), «обрабатывающие производства» (плюс 10,5%), «строительство» (плюс 10,3%).

В сообщении указано, что рост производства и потребительских услуг увеличили спрос на банковские услуги, что обусловило рост добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 13,1%.

Рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах почти в два раза (плюс 94%), а в обрабатывающих производствах – почти на треть (плюс 29%).