По предварительной оценке Министерства финансов РФ, профицит федерального бюджета за январь — август 2021 года составил 934,4 млрд рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Минфина.

В сообщении указано, что за девять месяцев объем поступивших доходов достиг 15 трлн 696,9 млрд рублей, что составляет 83,6% к утвержденному объему доходов на 2021 год.

Исполнение расходов – 14 трлн 762 млрд рублей, или 68,6% к общему утвержденному объему расходов федерального бюджета, и 63% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Основными источниками доходов федерального бюджета являются Федеральная налоговая служба (9,9 трлн рублей, или 81,2% к прогнозным показателям доходов) и Федеральная таможенная служба (4,1 трлн рублей, или 83,1% к прогнозным показателям доходов). Поступления от других федеральных органов в сумме составили 1,6 трлн рублей, или 104% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год.