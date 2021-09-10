Банк России и МВД будут обмениваться информацией о фактах мошенничества с банковскими картами. Соответствующие изменения в закон «О национальной платежной системе» разработал Минфин.

Согласно законопроекту, информационный обмен между МВД и Центробанком будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. В частности, органы предварительного следствия будут передавать регулятору информацию о возбуждении уголовных дел, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. ЦБ, в свою очередь, будет направлять органам следствия сведения, которые содержатся в базе данных о случаях и попытках совершения подобных операций.

Предполагается, что оперативный информационный обмен будет осуществляться с помощью технологической инфраструктуры Центробанка – автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина от 2 сентября 2021 года.

По данным ЦБ, в 2020 году объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей, за 2019 год — 6,4 млрд.