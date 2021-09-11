Показатели экономики и промышленности в Москве восстановились до допандемических и превзошли уровень 2019 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Благодаря вот этим [принятым] мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично — от 7% до 20% по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно», — сказал Собянин.

По его словам, единственная отрасль, которая на сегодняшний день еще пока в минусе, — сфера услуг (общепит, гостиницы, транспорт). «Но и то, это не намного, а где-то на 5% ниже, чем было в 2019 году. Поэтому есть вероятность, что до конца года и эта отрасль выйдет примерно на уровень 2019 года», — добавил мэр.