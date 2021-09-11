Экономическая ситуация в США улучшилась достаточно для того, чтобы позволить Федеральной резервной системе приступить к замедлению темпов покупок активов, заявила в пятницу президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. При этом она не сообщила, в какие точно сроки хотела бы увидеть начало этого процесса.

Что касается сворачивания осуществляемых ФРС покупок активов, сумма которых составляет 120 млрд долларов ежемесячно, то Местер «устроило бы, если бы это началось в текущем году и продолжалось на протяжении первой половины следующего года». По ее словам, решение о сроках должен принять Комитет ФРС по операциям на открытом рынке. Глава ФРБ Кливленда также отметила, что рост заболеваемости коронавирусом окажет давление на темпы роста ВВП, однако вряд ли подорвет восстановление экономики.

В качестве аргумента в пользу сворачивания покупок Местер указала на прогресс в направлении обозначенных ФРС целевых показателей инфляции и темпов найма.

Согласно ее прогнозу, ценовое давление «в текущем году будет оставаться на высоком уровне, а затем начнет ослабевать в следующем году». При этом представитель ФРС отметила наличие повышательных рисков для темпов инфляции. «Вполне вероятно, что более высокие цены могут привести к росту долгосрочных инфляционных ожиданий до уровней, которые превышают наш целевой уровень в 2%, и это может оказать повышательное давление на темпы роста цен», — заявила Местер.

Представители бизнеса сообщают ФРБ о том, что вызванные пандемией трудности могут оказаться более устойчивыми, чем считалось ранее, и могут сохраняться до середины 2022 года или даже до более позднего срока, сказала Местер. Некоторые компании теперь перекладывают растущие издержки на потребителей, повышая цены, тогда как заработные платы тоже растут, отметила она.

«Эти тенденции, в сочетании с по-прежнему повышенными показателями инфляции, означают, что риторика о «временном» ускорении инфляции теперь менее точно описывает сложившуюся ситуацию», — считает Местер, имея в виду позицию Центрального банка, согласно которой ускорение темпов роста цен в последние несколько месяцев имеет временный характер.

Она добавила, что ФРС может обеспечить замедление инфляции, однако не прокомментировала перспективы денежно-кредитной политики.