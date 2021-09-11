Экспобанк запустил «Цифровую карту» — карту без физического носителя с бесплатным выпуском и обслуживанием, 5% на остаток и кэшбэком. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Карту можно оформить в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка Expo-Online в два клика. Банк выпустит карту моментально, и она сразу же станет доступна для безналичной оплаты через Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, покупок в интернет-магазинах и переводов. С помощью смартфона с цифровой карты также можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции», — говорится в релизе.
Как уточняют в банке, на остаток по карте от 10 тыс. до 300 тыс. рублей начисляется 5% годовых ежемесячно без каких-либо дополнительных условий. При совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц клиент получает кэшбэк 1% в виде бонусов без ограничений по максимальной сумме баллов.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 5%
|0 - 790
|нет
|
Лиц.№ 2590
|до 3,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 6%
|0 - 1 188
|до 6%
|
Лиц.№ 429