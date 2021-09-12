Московский Кредитный Банк (МКБ) в партнерстве с группой компаний «Инград» запустил субсидированную ипотечную программу по «Семейной ипотеке» со ставкой 2,25% годовых на весь срок действия кредитного договора. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Обновленные условия программы доступны российским семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она лимитирована 12 млн рублей, для других территорий составляет 6 млн рублей. Наличие договора страхования жилья служит необходимым условием оформления кредита со ставкой 2,25%.

С 1 сентября 2021 года МКБ и «Инград» запустили ипотечную программу без первоначального взноса под 6,5% годовых на первый год. Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин РФ со стабильным источником дохода и стажем работы на последнем месте от одного месяца.