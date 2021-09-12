Банк «Открытие» упростил валютные платежи в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь при валютных платежах реквизиты счета контрагента и иностранного банка — получателя средств проверяются автоматически с помощью стандарта IBAN (международный номер банковского счета). Это снижает количество ошибок при формировании платежных поручений и исключает возвраты валютных платежей от банков-контрагентов. Кроме того, корпоративным клиентам банка «Открытие» доступен справочник уникальных номеров контрактов. Это позволяет проверить правильность уникальных номеров, стоящих на учете внешнеторговых контрактов и кредитных договоров, чтобы корректно оформить платеж», — говорится в релизе.

Банк также запустил сервис, который автоматически заполняет документы валютного контроля при их создании в ДБО, что значительно экономит время клиентов. Появилась возможность выгрузки онлайн-отчетов по платежам и справкам о подтверждающих документах в рамках УНК.

До конца года банк планирует дополнительно предложить ряд новых продуктов: например, клиенты смогут получать уведомления о выпущенных в их пользу платежах и отслеживать их нахождение — SWIFT GPI — Inbound Tracking.