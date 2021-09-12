Банк «Санкт-Петербург» запустил уникальный пакет для индивидуальных предпринимателей, использующих налоговый режим для самозанятых «Деловой.Сам». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Пакет выгоден клиентам, работающим с контрагентами — юридическими лицами, позволяет использовать действующий расчетный счет ИП, заключать договор эквайринга и, что немаловажно, работать в лицензируемых видах деятельности, в которых невозможно работать в статусе физлица», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, пакет «Деловой.Сам» позволяет сохранить статус индивидуального предпринимателя и воспользоваться выгодами специального налогового режима «Налог на профессиональных доход», а в случае необходимости быстро сменить налоговый режим и продолжить бизнес без необходимости повторной регистрации, лицензирования и заключения договоров с клиентами, партнерами.

Пакет включает единый расчетный счет для всех режимов налогообложения, льготные услуги в пакете РКО (бесплатные переводы, внутренние и внешние платежи, том числе в адрес физлиц и пр.), бесплатную корпоративную карту и возможность приема безналичной оплаты по картам (эквайринг) и в Системе быстрых платежей.

Для действующих клиентов банка, сменивших налоговый режим на «Налог на профессиональный доход», также возможен бесплатный переход на пакет «Деловой.Сам». Для проверки статуса самозанятого ФНС России был реализован сервис .



Открытие расчетного счета, переводы на счета юридических лиц внутри банка, доступ к интернет-банку и мобильному приложению стоят 0 рублей. Это относится ко всем пакетным предложениям для бизнеса, добавили в финучреждении.

