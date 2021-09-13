По итогам 2021 года Минфин ожидает превышения расходов над доходами в 25% субъектов России, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Леонида Горнина, уточняя, что по итогам пандемического 2020 года таких регионов было почти в три раза больше — 67%. Подобная динамика станет возможной благодаря дополнительному притоку доходов, который составит как минимум 1,2 трлн рублей.

По словам замминистра финансов, Россия постепенно выходит из кризиса, и большинство субъектов имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов. Так, в 2021 году этот показатель значительно превысит запланированные значения, отметил он. «Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 триллиона рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно. Дефицитных регионов — хотя мы понимаем, что это такой технический, чисто финансовый показатель, — будет не больше 25% в целом», — сообщил Горнин, добавив, что здесь выход один — в правительстве будут принимать соответствующие решения, искать источники, возможности и подходы.

При этом в 2020 году, по данным Казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. Это произошло по причине того, что многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20–30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения. В результате 57 из 85 субъектов завершили год с дефицитом.

Во Владимирской области поделились позитивными ожиданиями. Там сообщили, что утвержденный план по доходам на 2021 год будет перевыполнен на 4,4%. А уже сейчас поступления выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Курской области тоже смотрят в будущее с оптимизмом: рост доходов там прогнозируют на 16% по итогам года. Кроме того, регион будет полностью финансово самостоятельным — для покрытия принятых расходных обязательств не планируется привлечение заемных средств.

Дополнительные доходы Челябинской области составят 25,3 млрд рублей благодаря поступлениям налога на прибыль металлургических и добывающих предприятий, прокомментировал министр финансов региона Андрей Пшеницын. Эти поступления уже учтены в доходной части бюджета, они полностью погасили запланированный на 2021 год дефицит, добавил он. В Ямало-Ненецком автономном округе не дали точный прогноз по перевыполнению доходной части казны, но отметили, что оно ожидается, и прежде всего за счет поступлений налога на прибыль и НДФЛ. Дефицит, запланированный на уровне 54,8 млрд рублей, будет сокращен, уверены там.

Впрочем, несколько регионов заявили, что не ждут позитивных изменений. В частности, в комитете финансов Ленинградской области сообщили, что перевыполнения доходов бюджета субъекта не планируется. В настоящее время дефицит ожидается на уровне 19,9 млрд рублей, констатировали там. Из-за колебаний мировых цен на нефть, сокращения объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также продолжающейся пандемии перевыполнение доходной части бюджета не прогнозируется, сообщили в Томской области. По итогам года дефицит будет на уровне запланированных значений в объеме 6,4 млрд рублей, отметили там. А в Чувашии заявили, что по итогам 2021-го исполнение казны ожидается с дефицитом, размер которого будет зависеть от исполнения доходной и расходной частей бюджета. По оперативным данным за январь — август, доходы субъекта выросли к уровню аналогичного периода 2020 года на 15,1%.